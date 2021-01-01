Биопрепараты

В марте 2021 года мы выпустили новый номер журнала. Центральная тема посвящена безопасным биологическим препаратам, которые мы применяем для защиты растений от болезней и вредителей.
В феврале 2020 года уфимскому клубу природного земледелия «Ваше Плодородие» исполнилось 15 лет. Рассказываем что у нас новенького. Статьи о рассаде в вопросах и ответах, как выбрать семена томатов...
В новом журнале уфимского клуба природного земледелия «Ваше Плодородие» мы подводим итоги огородного сезона.
В видео о подкормке, профилактике заболеваний, об обрезке и укрытии. Рассказывает Ольга Семенова, сотрудница уфимского клуба природного земледелия «Ваше Плодородие».
Как бороться с фитофторой и о важности формировки томатов в закрытом грунте. Фрагмент мастер-класса, который проходил 30 августа 2019 г. в рамках праздника Плодородия.
30 августа мы провели праздник урожая в нашем уфимском магазине «Ваше Плодородие» на Первомайской 76/1.
Мы подвели итоги конкурса «Огород в ладу с природой» — 2019.
Все истории участников опубликованы на сайте конкурса: konkurs.plodorodie.ru/2019
Александра Чикирёва, Уфа. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Татьяна и Владимир Горбуновы, Нефтекамск. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Елена Васильева, Уфа. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Людмила Елинова, Ярославль. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Николай Садилов, Пермь. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Инна Гаева, Тюмень. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Семья Виноградовых, Тверская область. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019
Объявляем о начале сбора конкурсных историй. В преддверии дачного сезона по сложившейся традиции, уже шестой год проводим наш конкурс.