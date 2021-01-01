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Биопрепараты

В марте 2021 года мы выпустили новый номер журнала. Центральная тема посвящена безопасным биологическим препаратам, которые мы применяем для защиты растений от болезней и вредителей.

Нам 15 лет

В феврале 2020 года уфимскому клубу природного земледелия «Ваше Плодородие» исполнилось 15 лет. Рассказываем что у нас новенького. Статьи о рассаде в вопросах и ответах, как выбрать семена томатов...

Итоги сезона

В новом журнале уфимского клуба природного земледелия «Ваше Плодородие» мы подводим итоги огородного сезона. 

Подготовка роз к зиме

В видео о подкормке, профилактике заболеваний, об обрезке и укрытии. Рассказывает Ольга Семенова, сотрудница уфимского клуба природного земледелия «Ваше Плодородие».

Урожайные томаты в любую погоду

Как бороться с фитофторой и о важности формировки томатов в закрытом грунте. Фрагмент мастер-класса, который проходил 30 августа 2019 г. в рамках праздника Плодородия.  

Праздник Плодородия. Видеоотчёт

30 августа мы провели праздник урожая в нашем уфимском магазине «Ваше Плодородие» на Первомайской 76/1.

Победители конкурса – 2019

Мы подвели итоги конкурса «Огород в ладу с природой» — 2019.

7 конкурсных историй

Все истории участников опубликованы на сайте конкурса: konkurs.plodorodie.ru/2019

В полной гармонии с собой и природой

Александра Чикирёва, Уфа. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Сад для души

Татьяна и Владимир Горбуновы, Нефтекамск. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Я очарована местом, где живу

Елена Васильева, Уфа. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Моя религия

Людмила Елинова, Ярославль. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Шаг за шагом

Николай Садилов, Пермь. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Вкусненькое и натуральное!

Инна Гаева, Тюмень. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Новая жизнь участка

Семья Виноградовых, Тверская область. Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Конкурс «Огород в ладу с природой» – 2019

Объявляем о начале сбора конкурсных историй. В преддверии дачного сезона по сложившейся традиции, уже шестой год проводим наш конкурс. 

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Итоги сезона
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