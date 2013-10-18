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18 Октябрь 2013

Время сушки овощей и способы использования. Таблица

18 Октябрь 2013

Время сушки овощей и способы использования. Таблица

Для высушивания разных овощей требуется разное время. Это время сушки может зависеть от величины кусочков, от влажности и содержания влаги в самом продукте.

Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое место, чтобы выходящий из нее влажный воздух снова не попадал в нее. Для получения высококачественных сушеных овощей выбирайте зрелые твердые продукты. Подобно фруктам, овощи следует нарезать быстро и помещать на лоток, чтобы минимизировать потери витаминов.

Подготовка

Тщательно вымойте овощи, удалите подгнившие участки и хвостики. Обычно их нарезают острым ножом, кухонным комбайном и т.д. на дольки толщиной 5 мм. Это обеспечивает равномерное просушивание. Стручки бобовых и спаржу нарезают под большим углом.

Предварительная обработка

Такие продукты как бобы и горох следует обработать паром, что позволяет сохранить их цвет, остановить химические изменения состава и уничтожить микроорганизмы, вызывающие гниение. Кроме того пар раскрывает поры и уменьшает время сушки.

Обработка паром

Наполните кастрюлю с плотно прилегающей крышкой кипящей водой на 20 мм. Поместите в нее нарезанные овощи в специальной сетке и, накрыв крышкой, обрабатывайте их в соответствии с таблицей. Остудите их в холодной воде, чтобы остановить процесс варки. Дайте воде стечь, встряхивая сетку, и высушите бумажным полотенцем, а затем выкладывайте на лотки сушилки.

Обработка в микроволновке

Вместо обработки паром, поместите нарезанные овощи в микроволновку и готовьте их в течение 2 минут в обычном режиме, периодически помешивая. После этого можно выложить в сушилку.

Наполнение лотков

Накладывайте кусочки овощей в один слой, на одном лотке помещается примерно полкилограмма сырых овощей. Очень мокрые овощи, такие как помидоры, следует выкладывать на сетчатый поддон, тогда после сушки их легче будет снимать с лотка.

Проверка на сухость

Возьмите охлажденный кусочек, согните и разорвите его. Он должен быть достаточно твердым и жестким без какой-либо мягкости и выступания капелек влаги.

Восстановление

Добавьте 1/2 стакана воды на 1 стакан сухих овощей, дайте настояться (примерно 20 минут) и затем используйте в своих рецептах. Кипяченая вода ускоряет процесс восстановления. В супы или рагу сушеные овощи добавляют непосредственно в кастрюлю без предварительного замачивания, они восстановятся во время приготовления.

Молотые сушеные овощи

Сушеные овощи, такие как лук, чеснок, грибы, сельдерей, можно перемолоть в блендере и использовать при приготовлении приправ, супов, салатов, детского питания.

Овощи

Подготовка

Время сушки

Проверка на сухость

Использование


Свекла


Варить пока не станет мягкой. Нарезать толщиной 5 мм


8—10 часов


Мягкие


Восстановить в уксусе для салатов


Брокколи, Цветная капуста


Тщательно вымыть, нарезать на соцветия толщиной 5 мм, бланшировать 3 мин.


6—8


Хрупкие


Тушить, использовать для супов, пирогов


Морковь


Очистить от кожуры, нарезать толщиной 5 мм или натереть на терке, бланшировать 3 мин.


8—10


Мягкие


Запекать, супы, пироги


Сельдерей


Нарезать толщиной 5 мм


6—8


Хрупкие


Порошок для соли с сельдереем, супы, тушить


Огурцы


Очистить от кожуры или с кожурой, нарезать толщиной 5 мм


6—8


Мягкие


Использовать для салатов


Шпинат


Хорошо вымыть и отделить стебли, не сушить комком


4—8


Хрупкие


В виде порошка для супов и тушеных блюд


Баклажан


Нарезать толщиной 5 мм, бланшировать 5 мин.


8—10


Мягкие


Итальянские блюда, тушить


Грибы


Молодые грибы следует вытереть влажной тряпкой, сушить целиком или кусочками


6—10


Хрупкие


В виде порошка для супов, соусов, омлетов,
пирогов, пиццы, тушить


Лук


Нарезать толщиной 5 мм. Лучше сушить отдельно


6—10


Хрупкие


В виде порошка для супа, соуса, пирогов, тушить


Пастернак


Очистить от кожуры, нарезать толщиной 5 мм или натереть на терке. Бланшировать 5 мин.


8—10


Мягкие


Тушить


Перец


Нарезать на полоски или кольца толщиной 5 мм


8—10


Мягкие


Итальянские блюда, супы, тушить


Картофель


Нарезать толщиной 5 мм или натереть на терке. Варить в соленой воде 5 мин. Промыть в проточной воде


8—10


Хрупкие


Супы, тушить, запекать, картофель фри


Помидоры


Свежие твердые томаты нарезать толщиной 5 мм, сразу же выложить на лоток. Из перезрелых приготовить пастилу


9—12


Мягкие


Итальянские блюда, супы, пицца. Порошок


Репа


Удалить кожуру, нарезать толщиной 5 мм, бланшировать 8 мин.


8—10


Мягкие


Тушить и запекать


Кабачки


Снять кожуру, нарезать толщиной 5 мм, бланшировать 2 мин.


7—9


Мягкие


Супы, чипсы, запекать


Тыква


Снять кожуру, нарезать толщиной 5 мм, настоять в сахарно-лимонном сиропе 8 часов


6—8


Мягкие


Десерты, мюсли

Сушите на здоровье!

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